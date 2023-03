Watson: Nadine Sommerhalder wird Chefredaktorin

Die Nachfolge in der Chefredaktion von Watson ist geregelt. Per 1. Juli übernimmt Nadine Sommerhalder. Sie wurde vom Verwaltungsrat ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Sommerhalder ist derzeit Projektleiterin Formate bei Blick TV.

«Ich freue mich sehr, mit Watson das ganze Aufmerksamkeits-Potenzial im Social-Video-Audio-Universum zu heben und das Publikum auch in den kommenden Jahren mit einem zeitgemässen journalistischen Vollprogramm zu versorgen», wird die 37-Jährige zitiert.

Sommerhalder folgt auf Maurice Thiriet, der seit Anfang Jahr Geschäftsführer von Watson ist (persoenlich.com berichtete). Mit Nadine Sommerhalder könne Watson auf eine Expertin in der Welt der Formatentwicklung zählen. «Ich bin überzeugt, dass digitales Newspublishing in vorhersehbarer Zukunft exakt ihres journalistischen Skillsets bedarf», so Thiriet.

Sommerhalders bisherige berufliche Stationen umfassen Radio Zürisee, TeleZüri, Radio 24 und zuletzt Blick TV, wo sie als Projektleiterin Formatentwicklung fungierte. Die Zürcherin hält Abschlüsse der Hill City High in Minnesota und in Publizistik und Geographie der Universität Zürich.

Bis 30. Juni 2023 bleibt Marius Egger Chefredaktor ad interim, danach wird er wieder seine angestammte Funktion des stellvertretenden Chefredaktors einnehmen. Nadine Sommerhalder nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung von Watson.

Watson bezeichnet sich mit rund 16,7 Millionen monatlicher Nutzungen als drittgrösstes werbefinanziertes Newsportal der Deutsch- und Westschweiz. Das Newsportal gehört ab 1. April zu CH Media. (pd/cbe)