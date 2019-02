TeleBasel: Nadine Zollinger-Pittori neu im Stiftungsrat

Nadine Zollinger-Pittori wird neues Stiftungsratsmitglied von «TeleBasel», wie es in einer Mitteilung heisst. Sie leitet seit 2013 die Rechtsabteilung bei UPC Schweiz und gehört seit Sommer 2018 der Geschäftsleitung von UPC Schweiz an. Davor arbeitete sie bereits von 2006 bis 2011 als Anwältin für die damalige Cablecom. Dazwischen war sie für eine Kanzlei in Sydney tätig und absolvierte an der Universität von New South Wales ihren Master of Law mit der Spezialisierung «Media & Technology Law». Vor ihrer Zeit bei UPC arbeitete sie als Anwältin bei einer Medienrechtskanzlei in Bern. Zollinger studierte an der Universität Basel Recht und absolvierte in Basel auch ihr Anwaltsexamen. (pd/wid)