Aus von «52 Beste Bücher»: Nathalie Wappler antwortet Topautoren

Schweizer Autorinnen und Autoren wehren sich gegen das Aus der Sendung «52 beste Bücher» von Schweizer Radio SRF. In einem offenen Brief an SRF-Direktorin Nathalie Wappler verlangen sie von ihr, den Entscheid zu überdenken (persoenlich.com berichtete).



Unterzeichnet ist der offene Brief unter anderen von Sibylle Berg, Ruth Schweikert, Gertrud Leutenegger, Thomas Hürlimann, Klaus Merz, Peter Stamm, Adolf Muschg, Martin R. Dean und Tim Krohn. Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband gab der Sorge Ausdruck, die Literatur falle künftig unter den Tisch.



Nathalie Wappler entgegnete den Autorinnen und Autoren, Radio SRF 2 Kultur halte einen erfreulichen Marktanteil von drei Prozent. Die lineare Nutzung einzelner Sendungen nehme indessen stetig ab. Gleichzeitig fänden Podcasts wachsende Beliebtheit. Audioangebote würden heute gezielt genutzt.



Die Abschaffung von «52 beste Bücher» sei vor diesem Hintergrund zu sehen. Das Literaturangebot werde stärker auf die Bedürfnisse des Markts ausgerichtet. Die Fachredaktion Literatur habe den Auftrag, ihr Angebot ganzheitlich neu aufzugleisen. (sda/wid)