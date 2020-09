Im Juni 2020 hat das Nachrichtenportal Nau.ch den «Arena»-Moderator Sandro Brotz am Hauptbahnhof Zürich von hinten fotografiert und das Bild auf der Plattform sowie anderen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Dafür musste sich Nau nun entschuldigen. In einem einem Beitrag titelt das Portal «Entschuldigung, Sandro Brotz», zudem wurden 1000 Franken an die Institution «Repoter ohne Grenzen» überwiesen.

Brotz will sich nicht weiter dazu äussern. Wichtig ist ihm aber: «Auch Personen des öffentlichen Lebens haben Anrecht auf eine Privatsphäre – deshalb werde ich auch künftig konsequent gegen Persönlichkeitsverletzungen vorgehen und dabei im Sinne einer Wiedergutmachung auch eine Spende an ‹Reporter ohne Grenzen› einfordern.» (wid)