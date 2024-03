Schweizer Monat: Neu erscheint Q vier mal im Jahr

Männerfüsse in weissen Socken und Sandalen: so wird das Thema «Toleranz» auf der Frontseite der ersten Ausgabe von Q illustriert. Das neue Printmagazin «für Macher und Denker» ersetzt die monatliche Ausgabe des Schweizer Monats. Es erscheint nun vierteljährlich, jeweils Mitte März, Juni, September und Dezember, heisst es in einer Mitteilung.

«Weniger ist mehr», schreibt Chefredaktor Ronnie Grob in seinem Editorial. «Wir kommen damit dem veränderten Leseverhalten entgegen, das sich insbesondere mit dem Aufkommen des Internets ausgeprägt hat: Kürzere Texte werden heute online gelesen, was wir auf schweizermonat.ch anbieten. Für längere Texte nimmt man sich dagegen auch heute noch die Zeit, um sich abseits des Bildschirms in ein Thema zu vertiefen.»

Bekannte Köpfe und renommierte Experten wie Richard David Precht, Steven Pinker, Yascha Mounk oder Michael Hermann zeigen in Essays und Interviews auf, dass Toleranz nicht selbstverständlich, sondern eine zivilisatorische Errungenschaft ist. Der Schwerpunkt geht auch der Frage nach, wo Toleranz gefährlich wird. Ein Probeexemplar kann gratis bestellt werden.

Nebst den vier Printausgaben von Q erscheinen unter schweizermonat.ch wöchentlich neue und frei zugängliche Inhalte in Form von Artikeln, Podcasts, Videos und Newslettern.

Letzten Oktober hatte das Medium aus dem SMH Verlag die neue Aufstellung angekündigt (persoenlich.com berichtete). Ziel sei es, sich für die «Medienwelt von morgen zu wappnen». Das Geschäftsmodell basiert neu stärker auf der Idee der Gemeinschaft. (spo)