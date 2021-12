Axel Springer: Neue Chefredaktorinnen bei Die Welt und WamS

Die 44-jährige Jennifer Wilton wird ab 1. Januar 2022 neue Chefredaktorin der deutschen Tageszeitung Die Welt, wie Axel Springer in einer Mitteilung schreibt. Die derzeitige Leiterin des Ressorts Titelthema der Welt am Sonntag (WamS) studierte in Berlin, Münster und Madrid und schrieb für den Berliner Tagesspiegel, später für die FAZ, Zeit und den Spiegel, bevor sie 2006 zu Axel Springer kam. Nach einem Volontariat wurde sie Redaktorin bei Welt/Berliner Morgenpost, ab 2012 baute sie bei Welt das Ressort Titelthema/Digitales Storytelling auf und war dann bis 2018 in der Leitung des Ressorts Investigation und Reportage.

Dagmar Rosenfeld, derzeitige Chefredaktorin bei Die Welt, übernimmt ebenfalls als Chefredaktorin ab dem 1. Januar 2022 die Welt am Sonntag. Sie folgt auf Johannes Boie der als Chefredaktor zu Bild gewechselt ist (persoenlich.com berichtete).

Ulf Poschardt, Chefredaktor der Welt-Gruppe und Sprecher der Geschäftsführung der WeltN24 GmbH, lässt sich wie folgt zitieren: «Die neue Chefredaktion von Die Welt und Welt am Sonntag ist ein exzellentes Team. Dagmar Rosenfeld hat unser neues Erscheinungskonzept führend mitentwickelt, bei ihr liegt die Sonntagszeitung in den besten Händen. Jennifer Wilton wird mit ihrem wunderbaren Gespür für die großen Titelgeschichten das journalistische Gewicht der Tageszeitung Die Welt weiter stärken.»

Die Welt-Gruppe hatte im September 2021 das neue Erscheinungskonzept «5+2» eingeführt mit einer Tageszeitung Die Welt für das Wesentliche von Montag bis Freitag sowie einer zusätzlichen samstäglichen Frühausgabe der aktuellen Sonntagszeitung Welt am Sonntag (persoenlich.com berichtete).