Pfarrblatt Bern: Neue Co-Leitung für die Redaktion

Publiziert am 16.04.2026

Das Pfarrblatt Bern hat eine neue Redaktionsleitung: Seit Mitte April teilen sich Aurel Jörg (Jahrgang 1984) und Elisabeth Zschiedrich (1981) die Leitung der Redaktion zu je 50 Prozent, wie es auf der Website in eigener Sache heisst.

Damit endet die rund elf Monate dauernde Interimslösung: Seit der Freistellung von Chefredaktorin Annalena Müller Ende Mai 2025 hatte Vereinspräsident Dyami Häfliger die Geschäftsleitung des Pfarrblatt interimistisch übernommen. Mit der neuen Co-Leitung liegt die operative Führung wieder vollständig bei der Redaktion.

Beide gehören dem Team seit August 2025 an. Jörg studierte Rechtswissenschaften in Bern sowie Kulturwissenschaften in Zürich, war Mitgründer des Begegnungs- und Kreativzentrums Neubad in Luzern, absolvierte Journalismusausbildungen bei SRF und der NZZ und war zuletzt in leitender Kommunikationsfunktion beim Kanton Luzern tätig. Zschiedrich studierte katholische Theologie und Romanistik, absolvierte die Journalismusausbildung an der Katholischen Journalistenschule München, promovierte in Christlicher Sozialethik und war zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Freiburg tätig, daneben als freie Journalistin bei SWR und der Badischen Zeitung. Vor ihrer Festanstellung war Zschiedrich bereits als freie Mitarbeiterin für das Pfarrblatt tätig.

Die neue Redaktionsleitung stützt sich auf ein überarbeitetes Redaktionsstatut, das die Zuständigkeiten zwischen Vorstand und Redaktion neu regelt und die journalistische Unabhängigkeit verankert. In den kommenden Monaten soll laut Mitteilung ein neues Redaktionskonzept für das Printmagazin und die digitalen Kanäle erarbeitet werden.

Auch das Redaktionsteam ist wieder vollständig: Anouk Hiedl kehrte im März ins Team zurück – sie war von 2018 bis Juni 2025 bereits Redaktorin gewesen. Weiterhin gehören Andrea Huwyler, Sarah Malli und Sylvia Stam zur Redaktion.

Annalena Müller, die Ende Mai 2025 freigestellt wurde, ist seit Dezember 2025 als Bundeshausredaktorin beim Tages-Anzeiger tätig. (pd/cbe)