BauernZeitung: Neue Leiterin für regionale Redaktion

Publiziert am 02.06.2026

Die BauernZeitung hat die Leitung ihrer Redaktion Ostschweiz neu besetzt. Seit dem 1. Juni verantwortet Lisa McKenna die regionale Berichterstattung aus der Ostschweiz. Sie folgt auf Victor Dubsky, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, teilt das Verlagshaus Schweizer Agrarmedien.

McKenna bringt sowohl wissenschaftliche als auch journalistische Expertise mit: Sie verfügt über einen Abschluss in Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Nutztierhaltung und hat bereits für verschiedene landwirtschaftliche Publikationen in Deutschland und der Schweiz gearbeitet – darunter die BauernZeitung selbst sowie Die Grüne. In ihrer neuen Funktion begleitet sie die Entwicklungen in Landwirtschaft, Agrarpolitik und ländlichem Raum der Ostschweiz.

CEO Peter Neumann zeigt sich erfreut über die Besetzung: «Mit Lisa McKenna gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin im Agrarjournalismus, die das Profil der BauernZeitung Print und Digital weiter schärfen wird.» McKenna selbst bezeichnet die Ostschweiz als «vielseitige und dynamische Landwirtschaftsregion» und betont, dass ihr der direkte Austausch mit der Branche besonders am Herzen liege. (pd/spo)