SRF: Neue Moderatorin für «Sternstunde Religion»

Das Moderationsteam der «Sternstunden» erhält Verstärkung. Olivia Röllin wird Hauptmoderatorin der «Sternstunde Religion», wie SRF mitteilt. Erstmals am Bildschirm zu erleben ist Röllin am 1. Januar 2019 im Gespräch mit dem Regisseur Stefan Haupt über seinen neuen Spielfilm «Zwingli», der Mitte Januar in die Kinos kommt. Am 6. Januar moderiert sie eine Sendung zum Thema Astrologie – «Was sagen uns die Sterne wirklich?». Zu Gast wird der Religionswissenschaftler Kocku von Stuckrad sein.

«Warum glauben Menschen? Was glauben sie? Und was ist Glaube überhaupt? Solche Fragen, gepaart mit den existenziellen Fragen des Menschseins, sind es, die das Phänomen Religion für mich so vielfältig und interessant machen», wird Röllin zitiert. «Ich freue mich darauf, das Interesse und die Begeisterung für das Thema Religion in der Öffentlichkeit zu nähren oder vielleicht sogar neu zu wecken.»

Röllin hat Religionswissenschaft und Philosophie in Zürich, München und Wien studiert und arbeitet seit dem Sommer 2016 als freie Mitarbeiterin für SRF Kultur. Nebst Philosophie und Religion hegt die 28-Jährige eine Leidenschaft für Gesang und Theater sowie Malerei. Sie lebt in Luzern und Wien.

Der bisherige Moderator der «Sternstunde Religion», Norbert Bischofberger, verlegt seinen Arbeitsschwerpunkt zu Radio SRF 2 Kultur. Dort gehört er ab Januar zum Moderationsteam der Sendung «Kontext». Für die «Sternstunden» wird er weiterhin Sondersendungen wie die TV-Reihe «Spirituelle Wege der Schweiz» moderieren. (pd/cbe)