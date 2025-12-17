Publiziert am 17.12.2025

Die Regierung begründet die Förderung damit, dass das Portal eine neue Stimme in der liechtensteinischen Medienlandschaft werden und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen solle. Das kostenlose Nachrichtenangebot wird von Rita Feger gegründet und herausgegeben, die bereits Erfahrung mit einem Online-Medium in Liechtenstein hat, heisst es in einer Mitteilung. Ihre Redaktion wird täglich über Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport berichten.

Lie24 schliesst sich dem Schweizer Mediennetzwerk Portal24 des Verlegers Bruno Hug an, zu dem derzeit 22 lokale Online-Portale gehören. Die Portale nutzen dieselbe technische Plattform, arbeiten aber in Verlag, Redaktion und Verkauf selbstständig. Die Regierung hebt in ihrem Entscheid hervor, dass Lie24 durch den Verbund Synergien nutzen und die technischen Kosten niedrig halten könne. Zudem bietet Portal24 den liechtensteinischen Gemeinden Gemeinde-Fenster an, über die sie ihre Bürgerinnen und Bürger direkt erreichen können. (pd/spo)