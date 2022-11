My105 DJ Radio: Neue Partnerschaft mit Tomorrowland

Die Macher von My105 DJ Radio gehen mit Tomorrowland, einem der weltweit grössten Festivals für elektronische Musik, eine Medienpartnerschaft ein und holen One World Radio in die Deutschschweiz. 400'000 Menschen aus der ganzen Welt reisen jedes Jahr an das Tomorrowland-Festival nach Belgien.

Im Februar 2019 feierte Tomorrowland sein 15-jähriges Jubiläum mit dem Start seines eigenen digitalen Radiosenders One World Radio, heisst es in einer Mitteilung von My105 DJ Radio. Was zunächst als spezielles, zeitlich begrenztes Jubiläumsprojekt begonnen habe, habe sich zu einer anhaltenden Erfolgsgeschichte entwickelt und sei zu einem dauerhaften Radiosender geworden, der inzwischen eine Referenz für Liebhaber elektronischer Musik über alle Genres und Grenzen hinweg sei.

One World Radio spielt unter anderem exklusive DJ-Mixe, neue Dancetracks und die besten Livesets aus 17 Jahren Festivalgeschichte. Moderiert wird das von DJs kuratierte und gemixte Programm täglich von 7 bis 21 Uhr. Laut Mitteilungen sollen bald auch Sendungen aus Zürich folgen.

Giuseppe Scaglione, Gründer und Geschäftsführer von My105 DJ Radio: «Nachdem wir in den letzten Jahren unsere führende Position im Bereich der elektronischen Musik kontinuierlich und sehr erfolgreich ausgebaut haben, erreichen wir mit dieser Partnerschaft ein nächstes Level – ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Wir sind stolz und überglücklich.» Paola Libera, Mitinhaberin und Marketingleiterin von My105 DJ Radio, ergänzt: «Tomorrowland und One World Radio sind im Event- und Radiobereich absolute Benchmarks. Wir werden täglich einen einzigartigen Groove in den Schweizer Äther bringen, unsere Hörer ans Tomorrowland nach Belgien schicken und das Festival live übertragen.»

Die belgischen Brüder und Tomorrowland-Veteranen Dimitri Vegas und Like Mike sind laut Mitteilung begeistert: «One World Radio ist ein unglaublich wichtiges und erfrischendes Projekt. Wir freuen uns sehr, dass die Radio- und Content-Plattform von Tomorrowland nun auch in der Deutschschweiz verfügbar ist.» Debby Wilmsen, Pressekoordinatorin und Sprecherin Tomorrowland, sagt: «Wir freuen uns darüber, mit My105 DJ Radio für die Deutschschweiz einen so erfahrenen und erfolgreichen Partner gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir hier One World Radio gross machen und noch mehr Schweizerinnen und Schweizer für das Festival begeistern.» (pd/cbe)