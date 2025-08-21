Publiziert am 21.08.2025

Der «Appenzeller Volksfreund» will sich aktiver um die Leserschaft im ganzen Appenzellerland bemühen, heisst es in einer Mitteilung der Zeitung vom Donnerstag. Über Appenzell Ausserrhoden wurde zwar bereits bis anhin berichtet, der Fokus lag jedoch klar auf Innerrhoden.

«Für Innerrhoden ändert sich nichts. Unser Ziel ist es, durch die Stelle in Herisau Appenzell Ausserrhoden systematischer und mit mehr Eigenleistungen abzudecken», sagte Chefredaktor Tommaso Manzin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Neben Hintergrundrecherchen sollen verstärkt auch Berichte von Vereinen sowie von kommunalen und kantonalen Behörden veröffentlicht werden.

Der Appenzeller Volksfreund bringt es gemäss eigenen Angaben auf eine Auflage von 4762 Exemplaren, wobei ein Grossteil der Abonnentinnen und Abonnenten aus Innerrhoden kommt. «Hier weiter zu wachsen, ist fast unmöglich», schrieb Tommaso Manzin in einem Editorial in der Donnerstags-Ausgabe der Zeitung.

Aufgrund der demografischen Entwicklung verzeichne die Zeitung einen «unvermeidlichen, wenn auch vergleichsweise geringen Abonnentenschwund», schrieb Manzin weiter. In Appenzell Ausserrhoden hingegen sehe die Zeitung Wachstumspotential.

Zeitung erscheint seit 1876

Der neue Redaktionsstandort befindet sich in einem Gebäude der Appenzeller Druckerei AG an der Kasernenstrasse in Herisau. Reporter für Ausserrhoden mit einem Pensum von 100 Prozent wird das langjährige Redaktionsmitglied Hans Ulrich Gantenbein.

Der Appenzeller Volksfreund wird seit 1876 von der Genossenschaft Druckerei Appenzeller Volksfreund herausgegeben. Die Zeitung erscheint dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags. Zudem ist die Redaktion für die Inhalte des Newsportals appenzell24.ch verantwortlich.

Am Donnerstag erschien eine Grossauflage des Appenzeller Volksfreund mit rund 34'000 Exemplaren, die an die Ausserrhoder Haushalte verteilt wurde. (sda/cbe)