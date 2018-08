Tamedia: Neue Redaktionsleitung bei «20 Minuten Friday»

Wie «20 Minuten Friday» im Mai mitteilte, verlässt die langjährige Redaktionsleiterin Kerstin Netsch die Redaktion per Ende August. Sie wechselt zur «NZZ am Sonntag», wo sie die redaktionelle Gesamtleitung der Lifestyle-Titel Z, Stil und Bellevue verantworten wird (persoenlich.com berichtete).

Nun präsentiert «20 Minuten Friday» das Nachfolgerduo: Ab 1. September übernehmen die beiden Redaktionsmitglieder Marc-André Capeder und Christina Duss die Leitung. In dieser Funktion berichten sie an Marco Boselli, Leiter Publizistik und Prozesse der 20-Minuten-Gruppe.

Marc-André Capeder ist langjähriger Lifestyle-Redaktor bei Friday und seit Juli 2017 stellvertretender Redaktionsleiter. Er studierte Journalismus an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich und war nebenbei als Redaktionsassistent beim «Blick» tätig. Nach einem längeren Aufenthalt als freier Journalist in New York begann er 2010 für «20 Minuten Friday» zu arbeiten. Er wird gemäss Mitteilung in seiner neuen Funktion als «Friday»-Redaktionsleiter für das Lifestyle-Team sowie für die kommerziellen Projekte verantwortlich sein.

Christina Duss ist seit 2017 als Ressortleiterin «Stars & Life» und Online-Blattmacherin bei «20 Minuten Friday». Sie studierte Journalismus am MAZ in Luzern und begann ihre journalistische Laufbahn 2004 bei «20 Minuten». Mit der Lancierung von «20 Minuten Friday» im 2008 wurde sie Teil des Redaktionsteams und arbeitete an der Entwicklung der Nullnummer des neuen Titels mit. Später schrieb Christina Duss als Redaktorin für die Frauenzeitschrift «Annabelle» sowie für die «SonntagsZeitung» und den «Tages-Anzeiger». Duss übernimmt in ihrer neuen Funktion als «Friday»-Redaktionsleiterin die Verantwortung des Content-Teams für das Magazin und die Website. (pd/maw)