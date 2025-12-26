Schaffhauser Nachrichten: Neue Ressortleitungen ab neuem Jahr

Publiziert am 26.12.2025

Die Schaffhauser Nachrichten (SN) nehmen auf Beginn 2026 Veränderungen in der Redaktionsleitung vor. Fabienne Jacomet übernimmt die Leitung des Stadtressorts, Fabian Babic die des Kantonsressorts.

Jacomet hat nach ihrer Ausbildung zur Optikerin ein Bachelor-Studium in Kommunikation absolviert und war anschliessend für den Landboten tätig. Sie folgt auf Redaktor Mark Liebenberg, der sein Arbeitspensum zugunsten seiner Aufgabe als Vater reduziert, wie es in einer Mitteilung von Meier + Cie heisst.

Babic war in früheren Jahren bereits im Online-Bereich für die SN tätig und ist vor zwei Jahren von Ringier an die Vordergasse zurückgekehrt. Er hat in Basel den Bachelor in Germanistik und Philosophie erworben. Der Wechsel in der Ressortleitung Kanton wurde nötig, weil sich Dario Muffler, der bisherige Redaktionsleiter, künftig schwergewichtig mit dem Thema Content Distribution – der kanalgerechten Verbreitung der Inhalte – befassen wird.

Die Redaktionsleitung wird weiterhin von Elena Stojkova, stellvertretende Chefredaktorin, und Robin Blanck, Chefredaktor, geführt.

Aus der Redaktionsleitung zurückgezogen hat sich Sandro Stoll. Er wird weiterhin als Autor und Redaktor aktiv sein. (pd/cbe)