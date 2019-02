Radio SRF Virus: Neue Stimmen für den Jugendsender

Keystone-SDA

100 Gäste besuchen den Multimedia-Newsroom

Alec von Graffenried zeigte sich erfreut, dass der Sitz in Bern bleibt: Die Fotos der Newsroom-Eröffnung.

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat ihren neuen Hauptsitz in Bern-Wankdorf am Mittwochabend feierlich eröffnet. Stadtpräsident Alec von Graffenried zeigte sich erfreut, dass der Sitz der Agentur in Bern bleibt.