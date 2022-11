CH Media: Neue Stimmen für Radio 24

Radio 24 verstärkt sein Team. Mit Maximilian Baumann startet im nächsten Jahr eine vertraute Stimme bei Radio 24. Der 31-jährige Zürcher moderierte bereits früher rund fünf Jahre lang bei dem Privatradiosender verschiedene Formate, zuletzt die «Abig-Show». Der Radio- und Fernsehmoderator, TV-Produzent und ausgebildete Kameramann war in den vergangenen Jahren immer wieder bei CH Media Entertainment «on air». Als Teil des Moderationstrios der TV24-Show «Ninja Warrior Switzerland» oder als Moderator und Gastgeber des Oneplus Originals «First Dates». Anfang 2023 wird Baumann mit einer neuen Sendung, die er selbst produziert, den Freitagmorgen von 5 bis 10 Uhr übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Maximilian Baumann sagt laut Mitteilung zur neuen Sendung: «Für mich als leidenschaftlicher Moderator bedeutet es wahnsinnig viel wieder zurück an den Ort zu kommen, wo alles angefangen hat. Dass ich bei Radio 24 jetzt eine eigene Show erhalte, macht mich sehr stolz.» Weitere Details zur neuen Show werden demnächst verraten.

Ab Januar 2023 stösst Miriam Marco zum Radio 24-Team. Die 39-jährige Zürcherin übernimmt die Leitung der Programmplanung im Job-Sharing mit Pia Gerteis. Nebst einem Bachelor of Arts ZHF in Journalismus und Organisationskommunikation bringt Miriam Marco breite Radioerfahrung mit. In ihrer bisherigen Radiolaufbahn war sie unter anderem als Moderatorin, Produzentin und Inputerin sowie als Morgenshowproduzentin und Nachrichtenredaktorin bei zwei grossen Zürcher Radiosendern tätig.

Zum Zürcher Radio-Team kommen auch Lea Hilff und Jessica Spescha hinzu. Beide absolvierten erfolgreich die CH Media Academy. Während ihrer eineinhalbjährigen trimedialen Ausbildung in der Talentschmiede von CH Media Entertainment erlernten die Aargauerin Lea und die Zürcherin Jessica das journalistische Handwerk und sammelten fleissig Radioerfahrung. Die 21-jährige Lea Hilff wird ab Dezember sowohl als Moderatorin am Weekend und im Tagesprogramm als auch als TeleZüri-VJ tätig sein. Die 27-jährige Jessica Spescha startete bereits im vergangenen September als Produzentin. (pd/mj)