TeleZüri: Neue Talksendung für junge Stimmen

Publiziert am 11.03.2026

Moderiert wird das 22-minütige Talkformat von Vanessa Meier (32), bekanntes Gesicht bei TeleZüri, und Co-Hostin Shanice Bösiger-Baumann (28), Produzentin und Mitverantwortliche der Formate «TalkTäglich» und «SonnTalk», teilt der Sender mit. Jeweils drei Gäste diskutieren im Studio – wobei eine Person besonders im Mittelpunkt steht.

Das Themenspektrum ist breit und bewusst ungeschönt: In der Premierenfolge berichten ein 23-jähriger Content-Creator über sein Burn-out, eine 26-jährige Frau über Stalking-Erfahrungen infolge sexistischer Belästigungen in sozialen Medien sowie ein 24-jähriger Künstler über Traumata, den Suchtod seines Vaters und eigenen Alkoholmissbrauch.

«Die neue Generation spricht ungefiltert über Themen, die früher tabu waren. Unsere Gäste wollen anderen zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Schicksal», wird Vanessa Meier zitiert. Shanice Bösiger-Baumann betont den Plattformgedanken hinter dem Format: «Viele junge Menschen haben viel zu erzählen – aber selten eine Plattform dafür.»

Begleitet wird «GenZüri» von Inhalten auf Instagram und TikTok. Es sind zwölf Folgen geplant. Alle Folgen werden zudem auf Youtube verfügbar sein. (pd/spo)