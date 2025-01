Publiziert am 16.01.2025

Die geplanten Finanzhilfen sollen den drei Regionalmedien Arcinfo, RTN und Canal Alpha «in einer Notsituation und unter bestimmten Bedingungen» zugutekommen, wie der Staatsrat am Donnerstag in einer Antwort auf eine überparteiliche Motion vom März 2024 schreibt. Der Kanton will insbesondere 30 Prozent der Abonnementskosten der Neuenburger Medien bei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA übernehmen.

Investitionskapazität der Medien erhöhen

Laut der Regierung erfolgt diese Unterstützung in Erwartung einer Lösung auf Bundesebene und ist zeitlich befristet. Die geplanten Massnahmen zielen darauf ab, die Investitionskapazität der Medien vor dem Hintergrund des digitalen Wandels zu erhöhen, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.

Neben der teilweisen Übernahme des Abonnements von Keystone-SDA möchte Neuenburg Jugendlichen, die volljährig werden, drei Monate lang ein digitales Abonnement der Tageszeitung Arcinfo anbieten. Dieses Angebot solle die Jugendlichen dazu anregen, sich anderswo als auf den digitalen Plattformen zu informieren und somit Quellen und Informationen zu vergleichen, erklärte der Staatsrat.

Nun ist das Kantonsparlament an der Reihe

Die Vorlage wird vom Grossen Rat voraussichtlich im Februar behandelt. Die Kantone Bern, Waadt, Freiburg und Genf haben bereits ähnliche Massnahmen zur Unterstützung ihrer regionalen Medien ergriffen. (sda/nil)