Per 1. Mai erhalten die Schwyzer Lokalzeitungen March-Anzeiger und Höfner Volksblatt einen neuen Chefredaktor. Der 49-jährige diplomierte Journalist Martin Risch übernimmt die Leitung der beiden Zeitungen.

Risch war bereits in den Jahren 2007 bis 2013 Mitglied der Redaktionen von March-Anzeiger und Höfner Volksblatt. Seither ist er in der Unternehmenskommunikation der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) tätig. Risch ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt in Reichenburg.

Auf Ende April geht der bisherige Chefredaktor Stefan Grüter «in den vorzeitigen Teilruhestand», wie es in einer Mitteilung heisst. Grüter ist seit 1995 Chefredaktor des March-Anzeigers. Seit dem Zusammenschluss mit dem Höfner Volksblatt im Jahr 1997 zeichnet er für beide Titel verantwortlich.

Grüter zieht sich laut Mitteilung auf eigenen Wunsch zurück und wird weiterhin in einem Teilzeitpensum für die beiden Zeitungen tätig bleiben. (pd/cbe)