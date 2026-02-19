Publiziert am 19.02.2026

Alex Blunschi ist in der Medienbranche kein Unbekannter. 25 Jahre war er beim Radio tätig, davon 16 Jahre bei Radio SRF 3, das er vier Jahre leitete. Zuvor war er acht Jahre beim Schaffhauser Lokalsender Radio Munot engagiert. Mit Radio SRF Virus lancierte er 2022 den Sender neu für die Generation Z. Diese Erfahrungen will er jetzt in eigenen Podcast mit dem Namen «Ächt jetzt?!» nutzen und spricht – laut Medienmitteilung – mit seiner 14-jährigen Tochter Lorine alle zwei Wochen darüber. Mit ihrem neuen Podcast wollen beide checken, wie die andere Generation ticke. Ihr erklärtes Ziel: dass zu Hause wieder mehr miteinander gesprochen werde.

Weniger Google, mehr Chatti

In sechs Folgen geht’s dabei um Berufswahl, KI, Smartphone-Alltag, Jugendsprache, schlechte Noten und Teenager-Frust – inklusive Zoff über Bildschirmzeit («Digga!»). Bei Alex und Lorine Blunschi prallen Welten aufeinander: So nutzt die Tochter weniger Google, dafür «Chatti», also ChatGPT – und bremst den Vater sofort, wenn er übertreibt («Hä, stimmt jetzt au nöd!»). Der Podcast wird von den Schaffhauser Nachrichten und Radio Munot produziert und wird über shn.ch sowie über alle gängigen Podcast-Plattformen distribuiert. (ma)