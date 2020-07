toxic.fm: Neuer Geschäftsführer bei RSS Medienschule

Batliner war mehrere Jahre bei Radio Liechtenstein tätig, als Redaktor und Moderator, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Programmleiter, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. In dieser Funktion war er auch für die Ausbildung der Radio-Mitarbeitenden zuständig. Auch als TV-Produzent und Multimedia-Redaktor bringt er Erfahrung mit.







Der bisherige Geschäftsführer Philipp Kröger verlässt das Unternehmen, um sich beruflich neu auszurichten. «Wir bedauern den Weggang von Philipp Kröger ausserordentlich», lässt sich André Moesch, Delegierter des Verwaltungsrates der RSS AG, in der Mitteilung zitieren. «Philipp Kröger hat den Sender und die Medienschule mit viel Sachverstand und grosser Sorgfalt geleitet und weiterentwickelt. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz.»

Die RSS AG ist aus der Stiftung HerzSchlaG hervorgegangen, welche 2001 an der HSG St.Gallen gegründet worden war, um ein Studenten- und Ausbildungsradio aufzubauen. Heute betreibt die RSS AG mit toxic.fm das einzige konzessionierte Ausbildungsradio der Schweiz und bietet Ausbildungslehrgänge in den Bereichen Radioredaktion, Radiomoderation, Video- und Onlinejournalismus an. Aktionäre der RSS AG sind die Universität und Studentenschaft der HSG und die CH Media. (pd/lol)