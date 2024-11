Publiziert am 08.11.2024

Der Verein CH-intercultur und die Medienplattform We.Publish haben am Freitag den wöchentlichen Kultur-Newsletter «cültür» lanciert. Das neue digitale Angebot bündelt Kulturberichterstattung aus verschiedenen Onlinemedien und will die Sichtbarkeit kultureller Ereignisse in der Schweiz erhöhen.

Unter der Leitung von Chefredaktorin Nina Graf soll der Newsletter jeden Freitag erscheinen. Begleitend wurde die Website cültür.ch aufgeschaltet, auf der der kostenlose Newsletter abonniert werden kann.

CH-intercultur ist ein Verein für Kulturkritik in allen Sparten. Er fördert den Informationsaustausch über die Grenzen der Sprachregionen hinweg. Zum We.Publish-Verbund zählen Onlinemedien wie Bajour, Tsüri oder Hauptstadt.

Tsüri.ch plant derweil den eigenen Kulturnewsletter Tsüritipp. Die Finanzierung wurde über ein Crowdfunding gesichert (persoenlich.com berichtete). (cbe)