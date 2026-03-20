UseTheNews: Nachrichtenkompetenz-Monitor lanciert

Publiziert am 20.03.2026

Der nationale Monitor wird am Freitag an der dritten nationalen Tagung zum Thema Nachrichtenkompetenz des Vereins «UseTheNews» in Winterthur vorgestellt. In der Befragung geht es um wichtige Fähigkeiten im Umgang mit Nachrichten im Internet.

Der Monitor basiert unter anderem auf der Online-Befragung auf newstest.ch, wie der Verein «UseTheNews» am Freitag mitteilte. Das Projekt wird vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) unterstützt und wurde in einer Zusammenarbeit der Universität Bern, des Instituts für Angewandte Medienwissenschaften (ZHAW) in Winterthur, des Vereins Politools und von «UseTheNews» ausgearbeitet.

Praxisnahe Lösungen für den Unterricht

Im Fokus der ganztägigen Veranstaltung zum Thema Nachrichtenkompetenz von Freitag stehen praxisnahe Lösungen für den Unterricht. An der Fachtagung nehmen entsprechend Lehrpersonen der Sekundarstufen I und II wie auch Bildungsfachleute, Forschende sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Medien teil.

Zu den Referierenden zählen unter anderem der Neurowissenschaftler Lutz Jäncke, die Zentralpräsidentin des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Dagmar Rösler, sowie die Digitalexpertin Sarah Genner. Mehr als ein Dutzend Partnerorganisationen bieten zudem Workshops an, etwa zur Erkennung von Fotomanipulationen, zur Vermittlung von KI-Kompetenz oder zum Thema Journalismus im Unterricht.

Förderung der Nachrichtenkompetenz

Hinter dem Anlass und dem neuen Monitoring steht der 2024 gegründete gemeinnützige Verein «UseTheNews». Er versteht sich als nationale Dachorganisation für alle, die sich mit Nachrichtenkompetenz befassen. Ziel ist ein Beitrag zur selbstbestimmten Nutzung von Nachrichten und zur Stärkung der Demokratie. Getragen wird der Verein von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der SRG und dem Verlegerverband Schweizer Medien (VSM). (sda/spo)