SRF: Neuer TV-Korrespondent in Chur

Publiziert am 08.01.2026

Die Korrespondentenstelle in Chur hat ein neues Gesicht: Sandro Oertli berichtet in einem 60-Prozent-Pensum als TV-Korrespondent für die Region Graubünden. Seit März 2024 ist Oertli als Audio-Redaktor bei SRF tätig, dem Radio bleibt er auch künftig in einem Teilpensum treu.

«Graubünden ist journalistisch unglaublich facettenreich», wird Sandro Oertli in einer Mitteilung zitiert. «Ich freue mich darauf, nahe bei den Menschen zu sein, ihre Themen aufzunehmen und sie für ein breites Publikum einzuordnen. Die Mischung aus regionaler Verwurzelung und nationaler Relevanz macht die Arbeit hier besonders reizvoll.»

Marc Melcher, Leiter der Regionalredaktion Ostschweiz und Graubünden bei SRF, ergänzt: «Mit Sandro Oertli haben wir einen leidenschaftlichen jungen Journalisten im Team, der mit viel Herzblut recherchiert, analysiert und berichtet. Diese Freude am Journalismus und seine kritische Berichterstattung wird ihn auch als TV-Korrespondent auszeichnen.»

Als neuer Chur-Korrespondent folgt Sandro Oertli auf Claudio Spescha. Dieser moderiert weiterhin aus dem Newsroom im Leutschenbach, ist daneben aber auch für Hintergrundsendungen von RTR im Einsatz. Der Wechsel erfolgt im Zuge der seit dem 1. Dezember 2025 laufenden Umstellung auf multimediale Redaktionen. (pd/cbe)