MySports: Neues eSports-Format für Neueinsteiger

eSports hat in den letzten Monaten auch in der Schweiz Fuss gefasst. So befassen sich aktuell rund 1,1 Millionen Schweizer oder 14 Prozent der Bevölkerung regelmässig mit Computerspielen. Mehr als drei Viertel davon – also rund 850‘000 Schweizer – setzen sich allerdings nicht wettbewerbsmässig, sondern nur gelegentlich mit dem Thema auseinander.

An exakt jene Gelegenheitsgamer, aber auch an generell Interessierte, richtet sich das neue Format «Good Game – die Esports-Revolution» auf MySports One, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sendung widmet sich in jeder der jeweils 15-minütigen Episoden einem spezifischen Spiel, erklärt Ziele und Funktionsweisen, beleuchtet aber auch dazugehörige historische Fakten. Passionierte Gamer und Experten kommen dabei ebenso zum Zug wie absolut gaming-abstinente Passanten, die versuchen, den Sinn (oder Unsinn) des jeweiligen Games zu ergründen.

Es sei das erklärte Ziel von MySports und esports.ch, den beiden Produzenten des neuen Formats, den Zuschauern auf unterhaltsame Weise die Welt von eSports näher zu bringen, heisst es weiter. Dabei werde dem Show-Aspekt mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie den vorgestellten Spielen. «Mit ‹Good Game – die Esports-Revolution› haben wir das ideale Format gefunden, um den montäglichen eSports-Block auf MySports zu erweitern. Das neue Format ergänzt die bereits im Oktober 2017 erfolgreich angelaufene Sendung ‹Arena eSports› in idealer Weise», wird Programmchefin Steffi Buchli zitiert.

«Good Game – die Esports-Revolution» wird ab 26. November 2018 jeden Montag um 22.15 Uhr auf dem Sender MySports One zu sehen sein. Die Sendung wird vom Mediapartner «20 Minuten» und von PostFinance als Hauptsponsor unterstützt. (pd/cbe)