Telebasel: Neues Gesicht beim «Sonntagstalk»

Publiziert am 24.09.2025

Die 38-Jährige bringt langjährige journalistische Erfahrung und fundierte Kenntnisse der lokalen und nationalen Politik mit, wie Chefredaktor Philippe Chappuis in einer Mitteilung betont. Walser startete ihre journalistische Laufbahn beim Regionaljournal Basel Baselland von Radio SRF und arbeitete später in der Inlandredaktion des öffentlich-rechtlichen Senders.

Für ihre journalistische Arbeit wurde sie 2019 mit dem Swiss Press Award ausgezeichnet. Nach einem Wechsel in die Verwaltung als Politikreferentin im Generalsekretariat des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements leitet sie seit September den Basler Standort der Kommunikationsagentur Bertakomm. Die studierte Soziologin und Medienwissenschaftlerin wird den «Sonntagstalk» erstmals am 12. Oktober moderieren. (pd/spo)