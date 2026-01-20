Nau.ch: Neues News-Format «Flash» lanciert

Das Format richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die tagsüber wenig Zeit haben, die Nachrichtenlage zu verfolgen. Um 17 Uhr werden die User per Push-Mitteilung auf den «Flash» aufmerksam gemacht.

«Im Flash bieten wir unseren Usern einen schnellen Überblick über die relevantesten News des Tages. Dies in nur 120 Sekunden», wird Projektleiter Stephan Felder in einer Mitteilung zitiert.​

Das neue Angebot steht allen App-Benutzern kostenlos zur Verfügung, wie Micha Zbinden, Publizistischer Leiter von Nau.ch, betont. (pd/cbe)​