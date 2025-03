WNTI: Neues Onlinestadtmagazin steht in den Startlöchern

SRF

Das Schweizer Fernsehen ergänzt sein Team in der Romandie. Philipp Zahn folgt auf Natascha Schwyn, die in den SRF-Newsroom in Zürich zurückkehrt.