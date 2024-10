SRF: Neues Team beim «Wort zum Sonntag»

Ab dem 26. Oktober 2024 wird das «Wort zum Sonntag» von fünf neuen Persönlichkeiten moderiert, heisst es in einer Mitteilung. Das neue Team wird jeden Samstagabend um 20 Uhr auf SRF 1 aktuelle Themen aus christlicher Perspektive kommentieren. Die Traditionssendung gestalten fünf Theologinnen und Theologen aus verschiedenen Konfessionen abwechselnd.

Das neue Team der Sendung «Wort zum Sonntag», die seit 70 Jahren Bestandteil des Fernsehprogramms von SRF ist, besteht aus zwei Theologinnen und drei Theologen. Sie werden ab dem Samstag, 26. Oktober 2024, in der Sendung zu sehen sein. Die neuen Sprecherinnen und Sprecher haben die anspruchsvolle Aufgabe, in knapp vier Minuten aktuelle Themen zu kommentieren oder zu gesellschaftlichen Debatten Stellung zu nehmen.

Als reformierte Frau ist Stina Schwarzenbach, Pfarrerin in Erlenbach am Zürichsee, dabei. Als römisch-katholische Sprecherin ist Tatjana Oesch zu sehen. Die Theologin arbeitet als Seelsorgerin in der Pfarrei St. Franziskus in Bassersdorf-Nürensdorf im Kanton Zürich. Der römisch-katholische Sprecher Jonathan Gardy ist Jugendseelsorger in Greifensee ZH. Er absolviert zudem eine berufsbegleitende Ausbildung zum psychologischen Berater. Für die Christkatholische Kirche tritt Theo Pindl an. Er ist Pfarrer in der christkatholischen Kirchgemeinde Baden-Brugg-Wettingen im Kanton Aargau. Als evangelisch-reformierter Sprecher komplettiert Reto Studer das Team. Er ist Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt im Kanton Aargau und Friedensrichter im Bezirk Bremgarten AG.

Das neue Team wird die derzeitigen Sprecherinnen und Sprecher des «Wort zum Sonntag» Ines Schaberger (römisch-katholisch), Lea Wenger-Scherler (evangelisch-reformiert), Ruedi Heim (römisch-katholisch), Manuel Dubach (evangelisch-reformiert.) und Lenz Kirchhofer (christkatholisch) ablösen.

Eine der ältesten SRF-Sendungen



Die Sendung «Wort zum Sonntag» hat seit 1954 ihren festen Platz im Fernsehprogramm und gehört damit zu den ältesten Sendungen von Schweizer Radio und Fernsehen. Das Team wurde in enger Zusammenarbeit mit den Beauftragten für Radio und Fernsehen der drei Landeskirchen ausgewählt und geschult. Der vierminütige Kommentar zu aktuellen Themen wird sowohl am Samstagabend im Fernsehen als auch online präsentiert. (pd/wid)