Keystone-SDA: Neues Terminplanungstool lanciert

Die nationale Nachrichtenagentur Keystone-SDA öffnet ihre Termindatenbank. OpenAgenda informiere online über alle wichtigen Termine und unterstütze so Redaktionen und Kommunikationsabteilungen in der Planung, heisst es in der Mitteilung dazu. Das Tool gewähre einen vorausschauenden Überblick über das Geschehen in Politik, Kultur, Wirtschaft, Vermischtes und Sport – in der Schweiz und international. Die Termine würden von den Keystone-SDA-Redaktionen gepflegt.

«Mit OpenAgenda antworten wir auf die grosse Nachfrage unserer Kunden nach einem zuverlässigen und aktuellen Planungsinstrument», wird Jann Jenatsch, Leiter Content, zitiert. Die Kunden würden künftig noch mehr Informationen zu Ereignissen erhalten, die für sie relevant seien. Praktisch in Echtzeit würden sie zudem erfahren, worüber die Nachrichtenagentur in Text, Bild, Video, Grafik und Audio berichtet.

OpenAgenda ist Teil der Archiv- und Rechercheplattform direct.keystone-sda.ch, auf der Kunden auch Zugang zu den Basis- und Regionaldiensten von Keystone-SDA haben. Mit zahlreichen Filter- und Suchmöglichkeiten lässt sich die Plattform auf alle Bedürfnisse einstellen. So lassen sich Termine nur aus bestimmten Regionen anzeigen oder auf Sparten wie Politik oder Sport eingrenzen. Zudem ist es möglich, sich ein personalisiertes Programm automatisch ins eigene Posteingang liefern zu lassen.

OpenAgenda ist bis Ende Jahr 2019 für alle Keystone-SDA-Kunden frei verfügbar, schreibt Keystone-SDA weiter. Danach wird die Plattform als Angebot im Tarif für Medienkunden sowie ins Angebot der Nachrichtenagentur für Unternehmen integriert. Neukunden können sich einen Testaccount eröffnen lassen. (pd/wid)