SRF: Neues TV-Duo für die Zentralschweiz

Wechsel auf der TV-Korrespondentenstelle in Luzern: Anna Hug und Lars Gotsch von Radio SRF treten ab 2024 die Nachfolge von Reto Holzgang an, der in Pension geht, heisst es in einer Mitteilung. Die beiden werden je ein Pensum von 60 Prozent übernehmen.

Anna Hug arbeitet seit rund 15 Jahren als Journalistin bei SRF und war für «Schweiz aktuell» sowie als Videojournalistin und Online-Redaktorin tätig. Zudem war die 43-jährige TV-Korrespondentin ad interim für die Zentralschweiz tätig. Seit zwölf Jahren ist sie Produzentin, Redaktorin und Moderatorin beim «Regionaljournal Zentralschweiz» von Radio SRF. Anna Hug: «Als gebürtige Stadt-Luzernerin kenne ich die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eigenheiten der Zentralschweiz sowie deren Menschen sehr gut. Ich freue mich, künftig für unser TV-Publikum über die vielfältige Zentralschweiz zu berichten.» Lars Gotsch ist seit drei Jahren Redaktor und Produzent beim «Regionaljournal Zentralschweiz» und berichtet schon heute ab und zu fürs Schweizer Fernsehen aus der Region. Zuvor arbeitete der 36-Jährige als Online-Redaktor und Produzent bei SRF News. Seine journalistische Laufbahn startete er 2003 als Videojournalist beim Zentralschweizer Fernsehen «Tele 1». «Bereits damals war der Korrespondentenposten ein Ziel von mir», sagt Lars Gotsch: «Es ist toll, einem schweizweiten Publikum eine der spannendsten Regionen unseres Landes mit vielen unterschiedlichen Themen näherbringen zu können.» Mario Grossniklaus, Co-Leiter der SRF-Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten: «Für SRF ist es zentral, das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einer Grossregion wie der Zentralschweiz regelmässig abzubilden. Mit Anna Hug und Lars Gotsch sind wir dafür hervorragend aufgestellt, weil beide für ihre Region und die Themen der sechs Kantone brennen. Ich freue mich sehr, dass Anna und Lars Teil unseres TV-Korrespondentennetzes werden.» (pd/wid)