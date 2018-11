Seit einiger Zeit ermuntert ein digitales Team Leutschenbach-intern die Newsmoderatoren, sich mehr in den sozialen Medien zu engagieren. Unter dem Titel «SRF drängt seine Stars in Social Media» berichtet der «Sonntagsblick» in der aktuellen Ausgabe über diese Entwicklung.

Vorbild in Sachen Social-Media-Präsenz sei Arthur Honegger. Der «10vor10»-Moderator zeigt sich auf Facebook und Twitter sehr aktiv, respektive «inszeniert er sich dort Rocker-like und stonewashed in selbstgebastelten Videos», wie es der «Sonntagsblick» beschreibt. Daneben bewirbt Honegger jeweils die Themen der bevorstehenden Sendungen im onlinetypischen Selfie-Stil (siehe Video unten).

Dafür bekomme er SRF-intern viel Lob, weiss der Sobli, so auch von Ivona Domazet. Domazet ist Social Media Developper bei SRF News. Sie sagt im SoBli: «Social Media leben von Nahbarkeit. Und die User wollen sich vor allem mit gutem Content identifizieren. Ein Casual Look kann in Sachen Nahbarkeit helfen». Eine sehr grosse Gruppe von Menschen informiere sich vorwiegend über ihre Social-Feeds und diese Menschen würden die SRF-Stars am TV-Bildschirm gar nicht mehr erreichen, so Domazet.

Neben Honegger sind bei SRF Andrea Vetsch, Susanne Wille, Cornelia Boesch und Sandro Brotz besonders aktiv auf Social Media. Andere SRF-Aushängeschilder hingegen zeigen sich zurückhaltend, darunter Franz Fischlin oder die designierte Direktorin Nathalie Wappler. (eh)