Vinum: Nicolas Greinacher wird Chefredaktor

Publiziert am 29.09.2025

Nicolas Greinacher war zuletzt vier Jahre lang als Weinexperte beim Medienkonzern Ringier tätig, heisst es in einer Mitteilung. Dort war er am Aufbau der Weinrubrik von Blick-Online beteiligt und schrieb für verschiedene Ringier-Medien. Parallel absolvierte er sämtliche Stufen des WSET-Weindiploms. Seit Anfang 2023 gehört er zum Kritikerteam von Vinous, wo er französische Weine aus dem Rhônetal und Jura bewertet.

Nach einem BWL-Studium an der Universität St. Gallen und einer Dekade im internationalen Rohstoff- und Metallhandel verlagerte er 2021 seinen beruflichen Schwerpunkt auf das Schreiben über Wein.

Der 65-jährige Thomas Vaterlaus tritt in den Ruhestand zurück, bleibt dem Magazin aber als Autor erhalten, heisst es weiter. Er gehört zum seit 1995 zum Vinum-Team und war seit 2012 Chefredaktor. (pd/spo)