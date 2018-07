NZZ: Nina Belz berichtet neu aus Paris

Nina Belz ist seit dem 1. Juli als NZZ-Korrespondentin für Frankreich in Paris stationiert. Belz folge auf Nikos Tzermias, der in Pension gegangen ist, wie die Medienstelle auf Anfrage bestätigt. Zuvor arbeitete Belz als Auslandredaktorin mit Schwerpunkt Asien bei der NZZ in Zürich.

Alors, los geht‘s: @PZoll hat Ostasien bereits besetzt, ich beginne heute mit der Entdeckung unseres Nachbarlandes. Bonjour la France! pic.twitter.com/WDTaY01IQU — Nina Belz (@NZZnbe) 9. Juli 2018



Patrick Zoll hat per 1. Juli die bisherige Funktion von Belz als Asienredaktor übernommen.

Noch im Sommer würden Marco Kauffmann Bossart und Volker Pabst die Rollen tauschen, wie es bei der NZZ weiter heisst. Kauffmann Bossart wird neu von Mumbai aus berichten (bisher Istanbul), Pabst neu aus Istanbul (bisher Delhi). (cbe)