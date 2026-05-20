SRF: Nino Schurter wechselt ans Mikrofon

Publiziert am 20.05.2026

Rund neun Monate nach seinem Rücktritt kehrt Nino Schurter in die Mountainbike-Welt zurück – diesmal als TV-Experte. Ab Juni verstärkt der zehnfache Weltmeister das Expertenteam von SRF Sport, teilt SRF am Mittwoch mit.

Schurter hatte im September 2025 nach dem Heimrennen in Lenzerheide seine Karriere als einer der erfolgreichsten Mountainbiker aller Zeiten beendet. Er blickt auf zehn WM-Titel, Olympiagold 2016 in Rio de Janeiro, zwei weitere Olympiamedaillen sowie neun Gesamtweltcuptitel und 36 Weltcupsiege als Rekordmarke im Cross-Country zurück.

Seinen ersten Einsatz am Mikrofon hat der 40-jährige Bündner am 12. Juni beim Weltcup im österreichischen Saalfelden/Leogang. «Ich freue mich sehr darauf, als SRF-Experte den Zuschauerinnen und Zuschauern meine Erfahrung und Leidenschaft für diese tolle Sportart weitergeben zu dürfen», wird Schurter in der Mitteilung zitiert.

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF, bezeichnet ihn als «eine der grössten Figuren des Schweizer Sports» und erwartet von ihm neue Perspektiven und fundierte Einblicke für das Publikum. Schurter ergänzt ein bestehendes Mountainbike-Team aus den Kommentatoren Men Marugg und Adrian Arnet sowie den Experten Thomas Frischknecht und Emilie Siegenthaler.

SRF überträgt in dieser Saison alle Mountainbike-Weltcuprennen live, darunter den Heim-Weltcup in Lenzerheide am 19. Juni sowie die Europameisterschaften Ende Juli im Tessin und die Weltmeisterschaften Ende August in Italien. (pd/spo)