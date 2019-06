Politik und Wirtschaft: Nostalgisches Treffen nach 26 Jahren

26 Jahre sind vergangen seit das Wirtschaftsmagazin «Politik und Wirtschaft» seinen Betrieb einstellte. Der damalige Verleger Beat Curti fusionierte das Blatt mit der «Bilanz», die er damals kaufte. Am Montag haben die damaligen PuW-Macher im Traditionsrestaurant «Weisser Wind» im Zürcher Oberdorf bei einem geselligen Hackbratenessen – dem Lieblingsgericht von Beat Curti – Rückschau gehalten.

«Es war wirklich ein köstlicher Abend: fröhlich und voller Diskussionen über Journalismus, Kommunikation, Politik, Unternehmertum und Karrieren,» so der damalige Chefredaktor Peter Hartmeier. Erschienen war praktisch die vollständige Journalistencrew von damals, unter anderem Hans Ott, Uli Rubner, Pierre André Schmitt (Verleger von «Watch Around») Kaspar Loeb (Berater), Dominique Burckhardt (NZZ), Armin Müller (Tamedia) Martin Schläpfer (ex Migros), Norbert Winistörfer (Prof Fachhochschule Nordwestschweiz), Thomas Illi (Redaktor «Reformierte Medien» und Gemeinderat) Heini Lüthy (selbständig), Erich Berchtold (Unternehmer), Urs Zanoni (selbständig) und Oli Michel (pensioniert). Nicht dabei war Kurt W. Zimmermann, der sich in Asien auf einer Reise befindet. «Politik und Wirtschaft» – ursprünglich als Konkurrenz zur «Bilanz» aufgebaut – erschien fünf Jahre. (ma)