Weltwoche: NYT schreibt von «rechter Wochenzeitung»

Zur Illustration eines Artikels über die Pläne und Strategien von Steve Bannon in Europa hat die «New York Times» ein Foto von Bannons Auftritt in Zürich verwendet.

Dabei heisst es in der Bildlegende, Bannon habe an einer Veranstaltung des «right-wing Swiss Weekly Magazine» gesprochen, also der «rechten Schweizer Wochenzeitung» (siehe Screenshot).

Bannon, der ehemalige Stratege von US-Präsident Donald Trump, war Anfang März 2018 in der Schweiz (persoenlich.com berichtete). Er trat auf Einladung von SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel im Rahmen der Reihe «Weltwoche on the road» vor rund 1500 Zuschauern in der Eventhalle 622 in Zürich-Oerlikon auf. (eh)