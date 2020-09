Investitionen in Deutschland: NZZ sucht zusätzliche Datenjournalisten

«Strategisches Wachstum findet digital statt», sagt sich die NZZ-Gruppe. Im Rahmen der angekündigten Investitionen in Deutschland sucht das Blatt nun Verstärkung in den Bereichen Datenjournalismus und Information-Design.

Wie es in einer internen Notiz, die persoenlich.com vorliegt, heisst, sucht die Redaktion in Berlin per sofort eine Datenjournalistin und einen Information-Designer. «Die künftigen Kolleginnen und Kollegen sind im Ressort Visuals angesiedelt; sitzen aber im Berliner Büro und arbeiten bei der Recherche und der Konzipierung ihrer Artikel, Grafiken oder ihrer interaktiven Inhalte eng mit der Berliner Redaktion und Editorial Tech zusammen», heisst es im Schreiben. Die Stellen würden nun ausgeschrieben.

Mitte Juni gab die NZZ ihre Strategie für die kommenden Jahre bekannt. Investiert wird ins Digitale und in Deutschland. «Wir sehen dort ein grosses Potenzial für unsere Qualitätstitel», sagte CEO Felix Graf damals im Interview mit persoenlich.com. Gleichzeitig kündigte die NZZ an, die Kosten um knapp 10 Prozent senken zu müssen, damit verbunden sei auch ein Stellenabbau. (eh)