Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Auftrag sind den Interessen der Bevölkerung verschrieben. Im Sinne eines Service public müssen sie grundlegende Dienstleistungen oder Güter zur Verfügung stellen. Entsprechend hoch ist der öffentliche Anspruch, dass sie diese Aufgabe in hoher Qualität und effizient erfüllen.

Wie es um die Legitimation solcher Grundversorgungs-Organisationen in der Schweiz, Deutschland und Österreich steht, haben das Meinungsforschungsinstitut Gallup Schweiz als Auftraggeber und die Hochschule Luzern als wissenschaftliche Partnerin in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage untersucht. Im Fokus standen laut einer Mitteilung 25 Organisationen aus den Bereichen Post, öffentlich-rechtliche Medien, Telekommunikation, Bahn und Energie.

Übergreifend zeigen die Ergebnisse ein vielschichtiges Bild und machen im Ländervergleich deutlich: In der Schweiz haben Service-public-Organisationen einen stärkeren Rückhalt in der Bevölkerung als in Deutschland und Österreich. Sie befinden sich alle in den Top Ten des Legitimationsrankings. Während die Schweizerische Post gesamthaft den ersten Platz belegt, bildet die SRG mit dem zehnten Platz das Schweizer Schlusslicht, heisst es im Communiqué. In allen untersuchten Ländern werde den öffentlich-rechtlichen Medien die geringste Legitimation in zugesprochen.

Laut Umfrage erzielt die SRG mit ihrem Programm einen hohen Kundennutzen und adressiert die Bedürfnisse der Bevölkerung; damit hebt sie sich von den Rundfunkanstalten der Nachbarländer ab. Besonders negativ werden die öffentlich-rechtlichen Medien in allen untersuchten Ländern im Umgang mit ihrer ökonomischen Verantwortung eingestuft. In Hinblick auf die Erfüllung ihres Auftrags werden die ARD, der ZDF und der ORF insbesondere für die Verschwendung öffentlicher Gelder und das Ausnutzen ihrer Privilegien kritisiert. Die SRG erzielt innerhalb der Branche etwas bessere Werte, liegt jedoch auch hier im unteren Drittel des Gesamtrankings. Auch hinsichtlich der Umwelt- und Sozialverantwortung wird die SRG deutlich höher bewertet als die ARD, der ZDF und ORF. (pd/cbe)