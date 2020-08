Argus Data Insights Holding: Oliver Spring wird Group-CEO

Oliver Spring übernimmt ab August 2020 als neuer Group-CEO die Leitung der Firmengruppe Argus Data Insights Holding, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die neu geschaffene Funktion des Group-CEO habe zum Ziel, dass die einzelnen Gruppengesellschaften besser koordiniert sowie Synergien geschaffen werden und die Gruppenstrategie der Argus Data Insights Holding konsequenter umgesetzt werden könne.

Bernd Pfister, Präsident des Verwaltungsrates der Argus Data Insights Holding, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir freuen uns, Oliver im Team begrüssen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem organisatorischen Schritt und dem Engagement von Oliver die Schlagkraft unserer Firmengruppe erhöhen und noch erfolgreicher werden.»

Oliver Spring leitete in den letzten Jahren das B2B Product- & Alliances-Management bei Sunrise und war verantwortlich für die Transformation und Digitalisierung von Sunrise. In dieser Rolle etablierte er eine neue Produktstrategie für das B2B-Business. Einer der wichtigsten Meilensteine im neuen Portfolio war die Einführung und Verankerung von Software Services rund um den digitalen Arbeitsplatz. Durch diese Transformation konnte Sunrise sich laut Mitteilung als einen der wichtigsten Player im ICT- Bereich positionieren. Die neue Produktstrategie war die Basis für das Wachstum in den letzten zwei Jahren.

Bereits in den Jahren davor verantwortete Oliver verschiedene Organisationen im Bereich strategischer Einkauf und Produktmanagement bei Swisscom. In diesen Funktionen hat er verschiedene In- und Outsourcing-Projekte umgesetzt und diverse strategische Partnerschaften auf- und ausgebaut. Durch sein Engagement bei Huawei Technologies konnte Oliver Spring Sales-Erfahrung sammeln, strategische Partnerschaften entwickeln und neue Kunden gewinnen.

Oliver Spring studierte Recht an der Universität in Fribourg und absolvierte einen Master in Business Administration an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Er ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit der Familie und spielt leidenschaftlich Eishockey in einer Plausch-Mannschaft. (pd/lol)