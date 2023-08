SRG-Ombudsstelle: Ombudsmann Kurt Schöbi tritt ab

Ombudsmann Kurt Schöbi, der die Ombudsstelle als Co-Leiter mit Ombudsfrau Esther Girsberger leitet, stellt sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Das Pensum von Kurt Schöbi ist öffentlich ausgeschrieben, wie die SRG mitteilt.

Seit 2020 wird die Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz von Esther Girsberger und Kurt Schöbi in einer Co-Leitung geführt. Das Modell hat sich bewährt, insbesondere auch, weil die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ombudsleuten bestens funktioniert und lösungsorientiert ausgestaltet ist, heisst es in der Mitteilung. Umso mehr bedauere es der Publikumsrat SRG Deutschschweiz, bei dem die Ombudsstelle angegliedert ist, dass der 67-Jährige kürzertreten will und sich deshalb für eine weitere Amtszeit (2024-2027) nicht zur Verfügung stellt.

«Den beiden Ombudsleuten gilt schon heute ein grosser Dank für deren umsichtige, professionelle und lösungsorientierte Arbeit, die besonders während der Pandemie von unschätzbarem Wert war», sagt Martin Peier, Präsident des Publikumsrates. Aufgrund der hervorragenden Erfahrung soll laut ihm das Co-Leitungs-Modell weitergeführt werden. Das Pensum von Kurt Schöbi ist öffentlich ausgeschrieben; der Wechsel erfolgt auf den 1. März 2024. (pd/wid)