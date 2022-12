Medienmonitor

Onlinemedien sind bei Meinungsbildung führend

Onlinemedien haben 2021 laut einer Studie in der Schweiz erstmals das TV als meinungsmächtigste Mediengattung abgelöst. Print rutschte in der Bedeutung ab. An Einfluss verloren grosse Marken wie 20 Minuten und Radio und Fernsehen SRF zugunsten von kleinen Titeln.

Ist Meinungsmedium Nummer eins: 20 Minuten. (Bild: Keystone/Christian Beutler)