Hauptstadt: Onlinemedium startet am 7. März

Ab dem 7. März wird die Hauptstadt nicht mehr nur ein Versprechen sein, sondern ein Medium, heisst es in einer Mitteilung. Das Onlinemedium wird über die Stadt und die Agglomeration Bern berichten. Neben einem Newsletter, der den Leserinnen und Lesern das Sortieren der lokalen Nachrichten erleichtert, sind Recherchen, Reportagen und Kolumnen die publizistischen Kernelemente. Die Hauptstadt ist werbefrei und verzichtet auf Klick-Journalismus.

Treibende Kräfte hinter dem Medium sind der Lokaljournalist und Buchautor Jürg Steiner, die Kulturjournalistin und Autorin Marina Bolzli und der Politikjournalist Joël Widmer. Entwickelt haben sie das Projekt gemeinsam mit einer divers zusammengesetzten 15-köpfigen Gruppe von Medienschaffenden (persoenlich.com berichtete).

Die Redaktion ist an der Belpstrasse 53 in Bern bereits eingezogen und startet offiziell am 7. März. Zum Team gehören Joël Widmer, Marina Bolzli, Jürg Steiner, Mathias Streit, Flavia von Gunten, Edith Krähenbühl, Andrea von Däniken, Jana Leu, Sandro Arnet und Manuel Lopez. (pd/mj)