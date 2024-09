Ostschweizer Medien: Onlineportal Die Ostschweiz wird eingestellt

Publiziert am 02.09.2024

Der Verwaltungsrat der Ostschweizer Medien AG hat am 26. August 2024 beschlossen, den Betrieb der Online-Plattform Die Ostschweiz einzustellen. Der starke Rückgang im Werbemarkt habe sich im Onlinebereich besonders stark ausgewirkt und im laufenden Jahr nochmals akzentuiert, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die 2019 gestartete Wiederbelebung des früheren Zeitungstitels Die Ostschweiz zielte darauf ab, für «Mehr» zu sorgen – für mehr Meinungen und mehr Vielfalt und damit für mehr Ostschweiz. Eine zentrale Rolle kam dabei der Newsplattform Die Ostschweiz zu, auf der lokale und regionale Nachrichten veröffentlicht wurden.

Gravierender Rückgang der Werbung

Im lokalen und regionalen Werbemarkt habe sich aber nur wenig Akzeptanz für Onlinewerbung entwickelt, schreiben die Verantwortlichen. Vielmehr musste in den letzten Monaten ein weiterer, teilweise gravierender Rückgang des Werbevolumens hingenommen werden.

Die Einstellung hat personelle Folgen. «Verbunden mit dem Beschluss, das Onlineportal dieostschweiz.ch einzustellen, mussten wir auch drei Kündigungen aussprechen», sagt Martin Oswald, Verlagsleiter und Regionalmedien-Chef von Galledia. Das Ostschweizer Verlagshaus hat im Herbst 2022 eine Minderheitsbeteiligung an der Ostschweizer Medien AG übernommen (persoenlich.com berichtete). Im Juli wurde bekannt, dass die erst kürzlich an Bord gestiegene Co-Chefredaktorin Odilia Hiller (ehemals St. Galler Tagblatt) das Unternehmen verlässt (persoenlich.com berichtete). Nun bleibt auch Chefredaktor Marcel Baumgartner nicht mehr an Bord, wie es auf Nachfrage heisst.

Zwei gedruckte Themenhefte erscheinen noch

Für den Herbst sind noch zwei gedruckte Ausgaben geplant zu den Themen Nachhaltigkeit und zur «goldenen Generation» 50+. «Die Printausgabe vom Oktober wird die vorerst letzte Publikation sein», sagt Oswald. Für die Zukunft halte sich Galledia alle Optionen offen, unter der Marke Die Ostschweiz weitere thematische Magazine herauszubringen. Durchgeführt wird der von Die Ostschweiz initiierte Greenovation Summit, der am 12. September zum ersten Mal stattfindet.

Bereits in wenigen Tagen werde die Weichenstellungen im Markt spür- und sichtbar. Die Onlineplattform www.dieostschweiz.ch wird im Verlauf des Monats September zurückgefahren und abgestellt.