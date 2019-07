«Die Ostschweiz» startete am 26. April 2018 als reine Onlinezeitung. Die bisherige Trägerin, die Ostschweizer Medien GmbH, sei nun mit Eintrag vom 27. Juni 2019 zur Ostschweizer Medien AG umgewandelt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Einbezug von Aktionären erlaube es, mit zusätzlichen Mitteln gewisse Erweiterungen zu realisieren. So ist auf Herbst eine eigene Smartphone-App geplant, und noch dieses Jahr soll das erste gedruckte Magazin erscheinen (persoenlich.com berichtete). Zudem seien auch ein Ausbau der redaktionellen Leistungen bei der Onlineausgabe und diverse Marketingaktivitäten geplant.

«Der Startschuss des neuen Mediums erfolgte mit minimalen Mitteln, und für uns stand immer fest, dass wir das Unternehmen möglichst schnell auf eine breitere Basis stellen müssen», sagt Marcel Baumgartner, Geschäftsführer der Ostschweizer Medien AG. Dies umso mehr, als sich die Anzahl Leser im ersten Betriebsjahr schneller nach oben entwickelt habe als prognostiziert.

Als Aktionäre engagiert sich eine Reihe von Unternehmern aus allen Regionen der Ostschweiz. Das Verwaltungsratspräsidium liegt beim Medienunternehmer Peter Weigelt. Dem VR gehören zudem Marcel Odermatt, CEO und Partner der Werbeagentur Ammarkt, und Stefan Millius, Chefredaktor von «Die Ostschweiz», an.

Die Zeitung richtet sich an Leserinnen und Leser in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell und wird täglich aktualisiert. Im Schnitt werden zwischen 15 und 20 neue Beiträge pro Tag publiziert. Für die Leserschaft ist «Die Ostschweiz» kostenlos, die Finanzierung erfolgt durch den Verkauf von Werbeformaten. In naher Zukunft sind zudem auch Printausgaben zu verschiedenen Themenbereichen geplant. (pd/eh)