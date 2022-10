Beteiligung: Galledia steigt bei Ostschweizer Medien ein

Die Ostschweizer Medien, Herausgeberin der Publikation Die Ostschweiz, erweitert ihren Aktionärskreis. Durch eine Minderheitsbeteiligung der Galledia Group könnten bei mehreren Projekten wichtige Entwicklungsschritte vorangetrieben und Synergien genutzt werden, heisst es in der Mitteilung.

Bereits seit 2020 besteht eine Zusammenarbeit mit der Galledia Group. Die Galledia ist seit der Lancierung der Printpublikation für die Druckabwicklung zuständig. Zudem wurden auch einzelne Projekte im IT-Bereich gemeinsam entwickelt.

«Dass diese beiden Medienunternehmen nun noch näher zusammenrücken, ist ein logischer Schritt und führt dazu, dass wir zahlreiche Projekte und Ideen schneller und unter Einbezug von noch mehr Knowhow vorantreiben können», wird Marcel Baumgartner, Verlagsleiter von Ostschweizer Medien, in der Mitteilung zitiert. Namentlich sollen in den Bereichen IT, Marketing, Printabwicklungen und Events rasch Akzente gesetzt werden. Baumgartner: «Galledia wird für uns zu einem wichtigen Partner im Betrieb, in der Technologie und der Marktausweitung.»

Die Ostschweiz wird als unabhängige Publikation weiterhin zur Medienvielfalt in der Region beitragen. Die nun gefestigte Partnerschaft mit der Galledia Group ermögliche es, sich in der sehr dynamischen Digitalwelt noch schneller auf Marktsituationen einstellen und eigene Innovationen im Markt etablieren zu können, heisst es weiter.

Im Zuge der Minderheitsbeteiligung der Galledia Group nimmt deren VR-Präsident, Urs Schneider, Einsitz im Verwaltungsrat der Ostschweizer Medien AG. (pd/wid)