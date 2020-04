Watson: Onlineportal plant Sprung in die Westschweiz

Das Nachrichtenportal Watson, nach 20 Minuten und Blick die Nummer drei unter den werbefinanzierten Onlinemedien, bereitet die Expansion in die Romandie vor. Als Leiterin des französischsprachigen Ablegers, der 2021 starten soll, ist Sandra Jean vorgesehen. Die vormalige Chefredaktorin der Zeitungen Le Matin und Nouvelliste hat ihre Arbeit bereits aufgenommen und baut in Lausanne eine Redaktion mit rund 20 Beschäftigten auf, wie die NZZ am Sonntag berichtet. Watson-Geschäftsführer Michael Wanner suche in der Westschweiz nun einen Investor, der sich am Projekt finanziell beteilige. Erste Gespräche hätten stattgefunden.

Das im Jahr 2014 lancierte Portal gehört zu AZ Medien. Als Watson gestartet wurde, gaben die AZ Medien eine Investitionssumme von 20 Millionen Franken an. Die Redaktion in Zürich zählt rund 50 Angestellte. Watson bietet eine Mischung aus News, Debattenbeiträgen und Unterhaltung und ist mit einer durch den Medienkonzern Ströer betriebenen Lizenzausgabe seit 2018 auch in Deutschland präsent (persoenlich.com berichtete).

Sandra Jean gab ihren Posten als Redaktionsdirektorin der Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste per Ende 2019 ab. Anfang 2018 trat sie aus dem Verwaltungsrat der SDA zurück. Sie lehnte die vom Verwaltungsrat ergriffenen strategischen Optionen zur Restrukturierung der Nachrichtenagentur ab. (pd/cbe)