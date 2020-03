Aus für Auszeichnung: Ostschweizer Medienpreis wird eingestellt

Der Stiftungsrat des Ostschweizer Medienpreises hat entschieden, den Preis nicht mehr weiter auszurichten und die Stiftung zu liquidieren. In den vergangenen Jahren sei es zunehmend schwieriger geworden, geeignete Partner und Sponsoren zu finden. Dies schrieb die Stiftung am Dienstag in einer Mitteilung.

Der Ostschweizer Medienpreis wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen mit dem Ziel, herausragende journalistische Leistungen aus der Ostschweiz auszuzeichnen.



Die zunehmende Konzentration der Branche der letzten Jahre und die andauernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Medienhäuser hätten zu einer neuen Situation geführt, die nun auch für den Ostschweizer Medienpreis Konsequenzen habe, heisst es in der Mitteilung. (sda/wid)