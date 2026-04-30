Publiziert am 30.04.2026

Die Bahnjournalisten Schweiz haben ihren ÖV-Medienpreis 2025 an den Journalisten Sevan Pearson aus Epalinges vergeben. Ausgezeichnet wurde sein Artikel «Les perspectives du rail romand», der am 28. Juni 2025 in der Freiburger Tageszeitung La Liberté erschienen ist.

Der Beitrag thematisiert laut einer Mitteilung den Nachholbedarf der Westschweiz beim Bahnausbau. Er ist am ersten Tag der zweimonatigen Totalsperre der Strecke zwischen Bern und Freiburg publiziert worden. Pearson lässt darin Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft sowie das Bundesamt für Verkehr und die SBB zu Wort kommen. Jury-Präsident Peter Moor begründete die Wahl mit der klaren Struktur, der Relevanz des Themas und der präzisen Formulierung des Artikels.

An der gleichen Versammlung gab Gerhard Lob seinen Rücktritt als Vereinspräsident bekannt. Lob hatte das Amt seit 2019 inne. Als Nachfolger wurde Christian Rensch von Bilddynamik in Hedingen einstimmig gewählt.

ÖV-Medienpreise werden jährlich für qualitativ hochstehenden Journalismus über Themen des öffentlichen Verkehrs vergeben. Der Preis ist mit 1000 Franken dotiert. (pd/cbe)