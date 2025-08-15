Publiziert am 15.08.2025

Die NZZ und die Organisation wirtschaftsbildung.ch haben eine dreijährige Medienpartnerschaft vereinbart, teilen sie am Freitag mit. Ziel ist es, Jugendlichen wirtschaftliche Zusammenhänge näherzubringen und ihr Interesse an ökonomischen Themen zu fördern.

wirtschaftsbildung.ch fungiert als Schnittstelle zwischen Pädagogik und Wirtschaft und vermittelt Jugendlichen ein vertieftes Verständnis für sozioökonomische Prozesse. Die NZZ bringt ihre publizistische und wirtschaftliche Kompetenz in die Partnerschaft ein, heisst es weiter.

Konkret sind eine NZZ Live-Veranstaltung, eine Verlagsbeilage in der Printausgabe sowie Spezialpublikationen auf nzz.ch geplant. Zudem wird NZZ-Wirtschaftsredaktorin Malin Hunziker im September im Rahmen einer Wirtschaftswoche an einer Kantonsschule mit Schülerinnen und Schülern über ihren Berufsalltag sprechen.

NZZ-CEO Felix Graf bezeichnete die Partnerschaft als ideale Ergänzung zu den strategischen Aktivitäten für jüngere Zielgruppen. Die Kooperation ermögliche es, den Journalismus im Dialog mit Jugendlichen vielseitig erlebbar zu machen. (pd/spo)